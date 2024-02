Arbeitssieg in Heidenheim Bayer Leverkusen baut den Vorsprung an der Spitze aus

Bei bestem Wetter in Ostwürttemberg sah der Leverkusener Torwart eine in der ersten Halbzeit zwar engagierte, in der gegnerischen Hälfte aber häufig ungenau agierende Werkself. Florian Wirtz gab einen ersten Warnschuss ab (4.), nach einer Hereingabe von Alejandro Grimaldo verpasste der in der am Fünfmeterraum positionierte Frimpong nur knapp (10.). Insgesamt taten sich die Rheinländer aber schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Nicht selten haperte es am finalen Pass, womit freilich auch die gut sortierte Verteidigung des FCH etwas zu tun hatte. Und als dann doch einmal eine Hereingabe von Adli bei einem Mitspieler landete, stand es prompt 1:0. Frimpong hieß der Torschütze (45.+1), Heidenheims Jonas Föhrenbach hatte den Ball noch entscheidend abgefälscht.