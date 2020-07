Bayers Gegner im Check : Bayern München bricht nie ein

Leverkusen Leverkusen trifft im Pokalfinale heute auf die Bayern. Der Rekordchampion hat seit Dezember kein Pflichtspiel mehr verloren. Trainer Hansi Flick hat dem FCB einen dominanten Stil verschrieben, in dem die Flügelspieler und das Herzstück glänzen.

Die Mannschaft Der Rekordmeister fliegt mit der Mannschaft nach Berlin, die auch schon souverän den achten Münchner Bundesliga-Titel in Folge gewann und als Mit-Favorit in der Champions League gilt. Der neueste Einkauf des FC Bayern wird im Pokal-Endspiel noch nicht mitwirken dürfen: Leroy Sané wechselt von Manchester City an die Säbener Straße spielt aber logischerweise ebenso noch nicht mit wie der junge Innenverteidiger Tanguy Nianzou Kouassi. Ihn holte der seit Anfang Juli als Bayern-Sportvorstand tätige Hasan Salihamidzic von Paris St. Germain. Der einzige Verletzte im Kader ist Niklas Süle. Der 24 Jahre alte Nationalspieler arbeitet nach seinem Kreuzbandriss an seinem Comeback, ist aber noch keine Option für Trainer Hansi Flick.