Fit für den Titel-Endspurt Boniface macht Bayer noch besser

Der 42-Jährige spricht inzwischen auch über mögliche Titel, wenn auch eher zurückhaltend. Bislang war das ein Tabuthema. „Klar: Wir sind in einer Position, in der wir viel gewinnen können, es ist jedoch nicht vorbei, bis es vorbei ist. Wir haben das klare Ziel und eine Topchance, aber wir denken weiter von Spiel zu Spiel.“ Gleiches sehe er bei allen, die es mit der Werkself halten. „Die Fans sind intelligent und erinnern sich, was in der Vergangenheit passiert ist“, sagte Alonso mit Blick auf das Meisterdrama in Unterhaching 2000 oder die Triple-Vize-Saison 2002. „Sie haben Geduld und wir wollen erst mit ihnen feiern, wenn der richtige Moment ist. Noch ist es zu früh.“