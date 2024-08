VfB Stuttgart im Gegnercheck Gute Frühform trotz großen Umbruchs

Die Mannschaft Der Erfolg in der vergangenen Saison hat Begehrlichkeiten geweckt. So verließen in Abwehrchef Waldemar Anton, 28-Tore-Stürmer Serhou Guirassy (beide Dortmund) und Top-Verteidiger Hiroki Ito (München) gleich drei Stammkräfte aus der Vizemeistermannschaft die Stuttgarter. Immerhin spülten die Verkäufe rund 65 Millionen Euro in die Kassen des VfB, der das Geld weitgehend wieder in den Kader investierte, um eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Den deutschen Nationalstürmer Deniz Undav verpflichteten die Schwaben nach zähem Ringen fest von Brighton & Hove Albion (26,7 Millionen Euro), zudem kamen Ermedin Demirovic (Augsburg/21), Jeff Chabot (Köln/4) und Fabian Rieder (Stade Rennes/Leihe) neu dazu. Fest verpflichtet wurden die bereits in der vergangenen Saison ausgeliehenen Anthony Rouault (FC Toulouse/3), Leonidas Stergiou (FC St. Gallen/2) und Jamie Leweling (Union Berlin/5). Ablösefrei wechselten Justin Diehl (Köln), und Yannik Keitel (SC Freiburg) und Nick Woltemade (Bremen) nach Stuttgart. Frans Krätzig wurde vom FC Bayern ausgeliehen.