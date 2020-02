3:2 gegen Union Berlin : Bellarabi trifft in letzter Minute zum Sieg für Bayer

Foto: dpa/Andreas Gora 17 Bilder Union - Bayer 04: die Bilder des Spiels.

Berlin Die von Peter Bosz trainierte Werkself gewinnt in einer turbulenten Schlussphase schmeichelhaft 3:2 bei Union Berlin. Leverkusens Fans provozieren mit Pyrotechnik mehrfach Spielunterbrechungen.

Wenn ein Trainer bereits kurz nach dem Anpfiff mit verschränkten Armen kopfschüttelnd das Spielgeschehen verfolgt, ist das meist kein gutes Zeichen für seine Mannschaft. Bei Bayer Leverkusens Coach Peter Bosz war das im Gastspiel bei Union Berlin bereits nach wenigen Minuten der Fall. Christian Gentner hatte den Aufsteiger nach Ablage von Yunus Malli in Führung gebracht – kurz nachdem Sebastian Andersson eine Großchance knapp neben den linken Pfosten setzte. Doch Kai Havertz und Moussa Diaby drehten die Partie, ehe Marius Bülter in der 87. Minute ausglich. Dann schlug die Stunde von Karim Bellarabi, der den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Endstand im Tor unterbrachte.

Bosz nahm in seiner Startaufstellung im Vergleich zur Vorwoche einige Veränderungen vor. Etwas überraschend setzte er erneut auf die eigentliche „Notbesetzung“ der Doppel-Sechs bestehend aus Lars Bender und Nadiem Amiri, die vor einer Woche maßgeblich zu Bayers 4:3-Sieg gegen Borussia Dortmund beigetragen haben – und das, obwohl Kerem Demirbay nicht mehr gesperrt sowie Charles Aránguiz und Exequiel Palacios nicht mehr verletzt sind. Dazu begann Mitchell Weiser für Karim Bellarabi, Wendell für Daley Sinkgraven und Leon Bailey für Moussa Diaby.

Die Rollenverteilung bei Leverkusens erstem Bundesligaspiel bei den Unionern schien trotz aller Wechselspiele eindeutig zu sein. Zum Vergleich: Würden die Köpenicker ihren gesamten Kader zum aktuell taxierten Marktwert veräußern, wäre davon in etwa ein halber Kai Havertz finanzierbar. Doch für derartige Gedankenspiele oder gar Überheblichkeit war freilich kein Platz in diesem auf dem Papier ungleichen Duell. Die Werkself hätte gewarnt sein müssen. Bereits Dortmund, Mönchengladbach und Freiburg mussten sich an der Alten Försterei geschlagen geben.

Die Entstehung des frühen Gegentores sagt viel über Bayers schwerfällige Anfangsphase aus. Jonathan Tah spielte unter Druck einen Fehlpass, Robert Andrich bedankte sich und schickte Marius Bülter steil über die rechte Seite, der relativ ungehindert in die Mitte flanken konnte, wo es Malli gerade noch gelang, den Ball für Gentner abzulegen. Der zögerte nicht lange und beförderte den Ball aus rund 15 Metern mit Wucht ins Netz (7.).

Bosz zog daraufhin die Notbremse und stellte von Dreier- auf Viererkette um. Berlin hatte aber auch weiterhin mehr vom Spiel und kam im Gegensatz zu den Gästen immer wieder zu guten Gelegenheiten. Doch quasi aus dem Nichts fiel der Ausgleich. Kai Havertz überlupfte ebenso gekonnt wie sehenswert Schlussmann Rafal Gikiewicz (22.). Kapitän Lars Bender hatte einen langen Ball von Tah per Kopf auf den Torschützen weitergeleitet.

Sonderlich davon beeindruckt waren die Gastgeber nicht. Sie stellten die Rheinländer immer wieder vor Probleme, auch ohne die ganz klaren Torchancen. Mit Kunst kam Bayer nicht weiter. Also war Kampf das Mittel der Wahl. Entsprechend war eine Gelbe Karte für Sven Bender wegen Nachhakens (38.) gegen Andrich der letzte größere Aufreger der ersten Halbzeit, die trotz des Remis insgesamt an Berlin ging.

Bosz reagierte auf die dürftigen ersten 45 Minuten seines Teams mit zwei Wechseln. Der von seinem Muskelfaserriss in der Wade genesene Charles Aránguiz kam zu seinem ersten Einsatz in diesem Jahr und Moussa Diaby übernahm den Posten des wirkungslosen Flügelspielers Leon Bailey. Bayers Fans nutzten beim ersten Gastspiel in Köpenick die Gelegenheit für Negativwerbung und läuteten den zweiten Durchgang – mal wieder – mit dem Abfackeln von Bengalos und anderen Feuerwerkskörpern ein. Unschön. Die Heimfans quittierten die Provokation indes souverän mit Pfiffen und „Pyrotechnik ist ein Verbrechen!“-Gesängen.

Schiedsrichter Harm Osmers unterbrach mehrfach die Partie und schickte nach einer guten Stunde Lars Bender zum Gästeblock, um die Gästefans zu bändigen. Die Leuchtfeuer brannten trotz der Intervention des Kapitäns weiter. Osmers zog die Konsequenz und unterbrach erneut die Partie. So gab es für die Spieler eine unerwartete Trinkpause und der Spielrhythmus war unterbrochen. Es war nicht das erste Mal, dass Bayers „Fans" die Bühne eines Bundesligaspiels für ihre Selbstdarstellung nutzen. Der Sport ist für sie dabei wohl sekundär.

Das Geschehen auf dem Rasen dümpelte nach dem erneuten Wiederanpfiff vor sich hin. Ein paar Ecken hier, ein paar gute Ansätze und semigefährliche Abschlüsse dort – zu viel mehr sollte es lange Zeit nicht reichen, ehe die Partie wieder ordentlich Fahrt aufnahm und in einer spektakulären Schlussphase kulminierte: Diaby, der nach Vorlage von Volland den Ball an Gikiewicz vorbei ins Tor der Unioner beförderte (83.) brachte Leverkusen in Führung. Die Freude darüber währte aber nicht lange, denn kurz danach kam Berlin durch Bülters schönen Schlenzer zum Ausgleich (87.), ehe Karim Bellarabi nach Doppelpass mit Havertz den für Bayer etwas schmeichelhaften Endstand herstellte (94.).

Weiter geht es für die Werkself am Donnerstagabend in der Europa League. Dann kommt der FC Porto in die BayArena (21 Uhr).

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen 2:3 (1:1)

1. FC Union Berlin: Gikiewicz - M. Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic (86. Polter) - Trimmel, Gentner (76. Prömel), Andrich, C. Lenz - Malli (75. Ingvartsen), Bülter - Andersson



Bayer Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Weiser (46. Ch. Aranguiz), L. Bender, Amiri (76. Bellarabi), Wendell - Havertz, Bailey (46. Diaby) - K. Volland

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover) -

Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)



Tore: 1:0 Gentner (7.), 1:1 Havertz (22.), 1:2 Diaby (83.), 2:2 Bülter (87.), 2:3 Bellarabi (90.+4)