Basketball, 2. Liga : Giants unterliegen belgischem Erstligisten klar

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen haben ihren Trainer Hansi Gnad trotz einer 57:77-Testspielniederlage gegen Belfius Mons-Hainaut überzeugt – zumindest defensiv. Devon Bookert verstärkt die Giants derweil mindestens bis Ende September.

Die Schlagzahl erhöht sich in diesen Tagen bei den Giants. Die Basketball-Saison in der ProA beginnt Mitte September, bis dahin testet das Team von Trainer Hansi Gnad eifrig. So kommt bereits an diesem Mittwoch Rasta Vechta in die Ostermann-Arena. Während das Duell gegen den Liga-Konkurrenten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, steigt das Vorbereitungsmatch gegen Bundesligist Gießen 46ers am Samstag (18 Uhr) vor Fans.