TSG Hoffenheim im Gegnercheck Mit neuen Spielern und frischem Elan zu alter Stärke

Die Form Nach geschafftem Klassenerhalt sind die Kraichgauer in dieser Saison bislang auf Kurs und stehen nicht zuletzt dank ihrer Auswärtsstärke (fünf Spiele, fünf Siege) auf Platz sechs. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo bot auch beim Pokal-Aus in Dortmund (0:1) eine ordentliche Leistung. Das größte Manko ist die Heimschwäche. In der Arena in Sinsheim holte die TSG erst einen Sieg aus vier Partien.