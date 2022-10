Auftakt nach Maß : Trainer Alonso startet mit Rekord bei Bayer

Hatte zum Start in Leverkusen nichts zu meckern: Xabi Alonso. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Viel besser hätte das Debüt von Xabi Alonso auf Bayer Leverkusens Bank kaum laufen können. Eine echte Standortbestimmung aber war der Sieg über schwache Schalker noch nicht.

Am Ende wurde es vielleicht doch einen Tick zu kitschig. Xabi Alonso wechselte kurz vor dem Abpfiff Paulinho ein – und der in Leverkusen eigentlich als aussortiert geltende Brasilianer traf keine zwei Minuten später zum 4:0-Endstand gegen den FC Schalke. Viel besser hätte das Debüt des Spaniers auf Bayers Bank kaum laufen können. Es war gar der höchste Sieg eines neuen Trainers beim Werksklub in 43 Jahren Bundesligageschichte.

Allerdings ist der klare Erfolg zu relativieren. Da ist zum Beispiel die erste halbe Stunde, in der die Gastgeber ideenlos am Bollwerk des Aufsteigers abprallten. Erst Moussa Diabys wuchtiger Distanzschuss brachte die Führung, kurz danach erhöhte Jeremie Frimpong auf 2:0 – ein Doppelschlag vor der Halbzeit, der die Niederlage der erschreckend schwachen Schalker besiegelte. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass die Mannschaft von Trainer Frank Kramer den Beweis ihrer Bundesligatauglichkeit schuldig blieb. So konnte Alonso, der über 90 Minuten sehr engagiert coachte, gestikulierte, seine Mannschaft immer wieder mit weit schwingenden Armen nach vorne trieb, kurz nach der Pause auch noch das 3:0 durch Frimpong und Paulinhos spätes Versöhnungsgeschenk an die Fans in der Nordkurve bejubeln.

„Wir sind zufrieden nach den zwei Tagen, die ich mit der Mannschaft arbeiten konnte“, sagte der Spanier, der zu einer Mischung aus Deutsch und Englisch greift, um sich verständlich zu machen. Am Mittwoch wurde der 40-Jährige als Nachfolger von Gerardo Seoane angekündigt, am Donnerstag offiziell vorgestellt, am Samstag folgte die Premiere. „Mein erster Eindruck von der Mannschaft ist gut. Sie hat ein großes Potenzial und viel Qualität.“ Es sei nun seine Aufgabe, beides aus der vor dem Trainerwechsel verunsicherten und formschwachen Werkself herauszukitzeln. „Wir müssen wieder kompetitiv sein“, betonte Alonso. Das ist eines seiner Lieblingsadjektive.

Das Gefühl, zum ersten Mal in der Bundesliga an der Seitenlinie zu stehen, beschrieb der ehemalige Weltklassespieler als „Fußball pur“. An der Seitenlinie müsse er fühlen, dass er Teil des Spiels sei. Das erkläre auch sein überaus aktives Coaching. „Ich will den Spielern helfen. Das werde ich immer so machen.“ Seinen klaren Erfolg zum Einstieg kann Alonso gut einordnen. Er weiß, dass am Mittwoch eine völlig andere Aufgabe auf ihn und seine Mannschaft wartet.

Dann kommt in der Champions League der FC Porto nach Leverkusen (21 Uhr/Dazn). Das 0:2 im Hinspiel besiegelte Seoanes Aus. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns“, betonte Alonso. „Mit einem Sieg wären wir in einer guten Position. In der Champions League geht es nicht um das, was du in den letzten Tagen machst, sondern darum, was du in den frühen Tagen machst, um weiterzukommen.“