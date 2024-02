Pokalsieg gegen Stuttgart Bayer ist bereit für die Bayern

Jonathan Tah und Granit Xhaka lagen sich jubelnd in den Armen, Xabi Alonso machte an der Seitenlinie mit geballter Siegerfaust Freudensprünge und die Fans von Bayer Leverkusen stimmten „Oh, wie ist das schön!“ an – die BayArena verwandelte sich in einen Tempel der Glückseligkeit. Wenige Augenblicke zuvor hatte Tah die Werkself ins Halbfinale des DFB-Pokals geköpft. Sein Treffer zum 3:2 (0:1) gegen den VfB Stuttgart krönte ein spektakuläres Fußballspiel, dessen Dramaturgie kaum packender hätte sein können.