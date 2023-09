SV Darmstadt 98 im Gegnercheck Im Angriff drückt der Schuh

Die Mannschaft Von der Mannschaft, die Darmstadt 2015 in Leverkusen zum ersten Bundesliga-Sieg nach 33 Jahren schoss (1:0), sind nur noch Kapitän Fabian Holland und Tobias Kempe dabei. Im Sommer wechselten per Leihe die bundesligaerfahrenen Stürmer Luca Pfeiffer (VfB Stuttgart) und Mittelfeldmann Bartol Franjic (VfL Wolfsburg) zum Aufsteiger aus dem Süden Hessens. Der 27-jährige Pfeiffer trug schon einmal das Trikot der Lilien – und das sehr erfolgreich. In der Saison 2021/22 zeichnete er für 17 Tore verantwortlich. Für Innenverteidiger Christoph Klarer zahlte der SVD im Sommer rund zwei Millionen Euro an Fortuna Düsseldorf. Abwehrspieler Matej Maglica kam wie Pfeiffer per Leihe aus Stuttgart. Wie die anderen bereits erwähnten Neuen genießt auch Mittelfeldmann Fabian Nürnberger, der ablösefrei vom 1. FC Nürnberg gekommen ist, bei Trainer Torsten Lieberknecht einen hohen Stellenwert. Die sechste bisher eingesetzte Sommerverpflichtung ist Angreifer Fraser Hornby von Stade Reims (1,8 Millionen Euro). Zu den wichtigsten Spielern im Kader gehört neben Spielführer Holland Abwehrchef Christoph Zimmermann. Der 30-Jährige fehlte in der Vorwoche wegen eines Magen-Darm-Infekts. Kurz vor dem Ende der Transferphase holte der SVD zudem noch Offensiv-Allrounder Tim Skarke vom 1. FC Union Berlin per Leihe zurück.