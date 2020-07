Kießling vor dem Finale : „Das war Gänsehaut pur im Mannschaftsbus“

Berlin Für den 36-Jährigen ist das Pokalfinale eine zweite Chance. Der Werkself rät er zu guten Mischung aus Anspannung und Lockerheit. Die Verabschiedung von den Fans sei für die Mannschaft sehr emotional gewesen.

Stefan Kießling kennt das Gefühl, ein DFB-Pokalfinale auf dem Rasen zu erleben – und er weiß, wie es sich anfühlt, wenn nach dem Schlusspfiff der Gegner jubelt. 2009 stand er in der damals von Bruno Labbadia trainierten Leverkusener Endspiel-Startelf gegen Bremen. Mesut Özil entschied nach einer knappen Stunde die Partie im Berliner Olympiastadion für Werder. Die beinahe drei Jahrzehnte währende Leverkusener Sehnsucht nach einem Titel blieb einmal mehr unerfüllt. Das Finale 2020 bietet der Vereinsikone am Samstag ab 20 Uhr eine zweite Chance.

„Ich habe immer gesagt, dass ich einen Titel nach Leverkusen holen will. Als Spieler habe ich es nicht geschafft, aber jetzt hoffe ich, dass es eben in einer anderen Position klappt“, sagt der 36-Jährige, der 2018 nach zwölf Jahren unterm Bayer-Kreuz seine Karriere als Profi beendete und nach einem ausgedehnten Urlaub in die Funktionärsebene des Werksklubs wechselte – als Referent der Geschäftsführung.

Es wäre im Erfolgsfall der erste Titel für die Werkself seit dem Pokalsieg 1993. Der Rekordmeister aus München geht in jedem Spiel auf nationaler Ebene als Favorit ins Rennen, doch Leverkusen hat Gründe für Optimismus. In der Liga hat Bayer von den vergangenen drei Partien gegen die Bayern zwei gewonnen – im Februar 2019 3:1 in der BayArena und im November gleichen Jahres 2:1 in der Allianz-Arena. Allerdings: Das vorerst letzte Duell Anfang Juni ging 2:4 verloren. „Wir wissen, wie es geht“, sagt Kießling. „Bei der letzten Niederlage haben wir ein paar Sachen nicht richtig gemacht. Das kann man natürlich alles aufarbeiten, aber das Finale wird ein ganz anderes Spiel.“