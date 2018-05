Stefan Kießling: "Die Frage ist: Willst du glücklich sein?"

Leverkusen Stefan Kießling hat einen großen Abschied bekommen. Er ging als erklärter Liebling der Fans von Bayer Leverkusen. Mit ein paar Tagen Abstand spricht er über das Fußballgeschäft.

Stefan Kießling Das hat mich meine Frau auch gefragt. Im Moment fühlt es sich noch so an, als hätte ich Urlaub nach der Saison.

Kießling Nein, trauern nicht. Klar ärgert man sich, dass man es in all den Jahren nicht auch mal selbst geschafft hat. Es gab ja Endspiele, in denen der Sieger nicht Bayern oder Dortmund hieß. Direkt nach meinem Wechsel nach Leverkusen wurde Nürnberg 2007 Pokalsieger. Ich darf gar nicht daran denken. Da bin ich dem Titel quasi davongelaufen. Und dieses Jahr hat Frankfurt die Bayern geknackt.

Kießling Es gibt sie schon noch. Schauen Sie sich doch Alex Meier in Frankfurt an, oder Lars Bender, der auch schon neun Jahre bei Bayer 04 ist. Aber der Fußball hat sich verändert. Es gibt nicht mehr so viele 'Alte', die mit 34 noch spielen und zehn Jahre in einem Klub sind. Aber es gibt trotzdem genügend 25-Jährige, die eine ähnliche Rolle in einem Verein einnehmen können.