Donaueschingen 2024/25 So wurde Bayer im Trainingslager empfangen

Entschieden ist es bereits bei Sardar Azmoun. Der Iraner, der bei Bayer keine Zukunft mehr hatte, schließt sich wie erwartet dem Klub Shabab Al-Ahli in Dubai an. Das gab der Wüstenklub am Sonntag bekannt. Leverkusen soll inklusive Boni rund sechs Millionen Euro für den zuletzt an die AS Rom verliehenen Stürmer erhalten. Eine Bestätigung aus Leverkusen fehlte noch.