Juni

Am 30. Spieltag empfängt Bayer 04 den designierten Deutschen Meister Bayern München in Leverkusen. Nach 90 Minuten steht eine 2:4-Niederlage. Top-Talent Wirtz trifft zum Endstand und bricht damit den Rekord als jüngster Bundesliga-Torschütze der Geschichte. Erst im Dezember wird er diesen Titel an Dortmunds Youssoufa Moukoko verlieren. Im Pokal erfüllt Bayer derweil souverän die Pflicht beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken und steht zum ersten Mal seit 2009 wieder im Endspiel. Im Endspurt um die Königsklasse zieht Bayer vorübergehend an Mönchengladbach vorbei auf den vierten Platz, unterliegt nach schwacher Leistung aber am vorletzten Spieltag mit 0:2 bei Hertha BSC. Ein 1:0 zum Abschluss gegen Mainz reicht nicht, um doch noch in die Königsklasse einzuziehen. Bayer beendet die Saison als Fünfter.