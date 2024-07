Sommerfahrplan der Werkself So bereitet sich Bayer Leverkusen auf die neue Saison vor

Um darauf vorbereitet zu sein, hält der Sommerfahrplan bislang drei Testspiele bereit. Bereits am Freitag, 26. Juli, geht es zum Drittligisten Rot-Weiss Essen. Das Spiel wird um 19 Uhr im Stadion an der Hafenstraße angepfiffen. Danach folgt das Trainingslager in Donaueschingen im Schwarzwald, wo von Sonntag, 28. Juli, bis Freitag, 2. August, intensiv an den Grundlagen für die neue Spielzeit gearbeitet werden soll – dann auch mit einem Großteil der Profis, die für ihre Nationalmannschaften im Einsatz waren. Direkt im Anschluss an die Woche im Süden Deutschlands geht es am Samstag, 3. August, mit dem Testspiel beim RC Lens weiter. Um 16 Uhr ist Anpfiff im Stadion Bollaert-Delelis, wo der französische Erstligist den Deutschen Meister empfängt. Am Mittwoch, 7. August, wartet im FC Arsenal der hochkarätigste Gegner der Vorbereitung. Im Emirates Stadium in London folgt ab 19 Uhr deutscher Zeit der Form- und Härtetest gegen den Vizemeister Englands. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit Leverkusens Eigengewächs Kai Havertz, der inzwischen bei den „Gunners“ auf Torejagd geht. Mit nur zwei Punkten Rückstand musste sich der von Mikel Arteta trainierte Hauptstadtklub letztlich Manchester City und Coach Pep Guardiola im Meisterschaftsrennen geschlagen geben.