Content Creatorin So blickt Bayer-Fan „Snipsska“ auf die Double-Saison der Werkself

Doch aus dem anfänglichen Spaß wurde am Ende Realität. Auf dem Weg zur Meisterschaft, dem Gewinn des DFB-Pokals und dem Erreichen des Endspiels der Europa League legte Bayer eine beeindruckende Serie von insgesamt 51 Spielen ohne Niederlage in Folge hin, die oftmals nur durch Tore in der Nachspielzeit Bestand halten konnte. Als sich Bayer und Gladbach Ende Januar 0:0 trennten, hatte Alena zum ersten Mal Gedanken daran, dass die erste Saisonniederlage bevorstehen könnte. „Erstmal dachte ich dann nur an die Serie“, sagt sie. Doch die Serie hielt. Gedanken an die Meisterschaft hatte sie zu dem Zeitpunkt, aber noch nicht.