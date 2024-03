2:0-Sieg über Wolfsburg Spitzenreiter Bayer Leverkusen hält die Bayern auf Distanz

Weiter geht es für die nun seit 36 Spielen ungeschlagene Werkself am Donnerstag mit dem Rückspiel gegen Qarabag Agdam. Anstoß in der BayArena ist um 21 Uhr. In der Liga ist der Tabellenführer im letzten Spiel vor der Länderspielpause am Sonntag (15.30 Uhr) in Freiburg gefordert.