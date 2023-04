Als einziges deutsches Team Bayer zieht ins Halbfinale der Europa League ein

Es blieb ein in jeder Minute intensives Duell, in dem die Belgier auf den Anschluss drängten. Bakker hingegen lief nach etwa einer Stunde Schlussmann Anthony Moris konsequent an, der spielte prompt einen Fehlpass in Jeremie Frimpongs Füße, der geistesgegenwärtig zum 3:0 einschob. Der eingewechselte Casper Terho konnte zwar noch verkürzen (64.) und der Lotto Park in Anderlecht bebte, als Simon Adingra aus abseitsverdächtiger Position das Lattenkreuz traf (70.) oder Lukas Hradecky Victor Bonifaces Schlenker parierte (75.), doch Hlozek staubte nach parierter Chance von Diaby zum 4:1 ab (79.) und machte alles klar für Bayer.