SC Freiburg im Gegnercheck Grifo und Gregoritsch sind die Torgaranten

Die Mannschaft Kevin Schade hat den SC Freiburg im Winter verlassen und sich dem FC Brentford angeschlossen. Im Sommer ist eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro für den Rechtsaußen fällig. Im Vergleich zum Hinspiel, das Freiburg 3:2 in Leverkusen gewann, ist zudem Keven Schlotterbeck nicht mehr dabei. Der Abwehrspieler ist an den VfL Bochum verliehen worden. Kapitän Christian Günter, der bei der WM in Katar ohne Einsatz für die DFB-Auswahl blieb, fehlt gegen Bayer zudem gelbgesperrt. Für Offensivspieler Daniel-Kofi Kyereh ist die Saison nach einem im Training erlittenen Kreuzbandriss vorzeitig beendet.