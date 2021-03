6. September 2003: Teamchef Völler verliert im Anschluss an das EM-Qualifikationsspiel in Island die Beherrschung. Moderator Gerhard Delling und der damalige TV-Experte Günter Netzer hatten die Leistung der DFB-Auswahl kritisiert und von einem "Tiefpunkt" gesprochen. Das will Völler nicht auf sich sitzen lassen. "Delling, das ist ein Sauerei, was der sagt. Die Geschichte mit dem Tiefpunkt, und nochmal ein Tiefpunkt. Da gibt's nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören", poltert Völler im Trainingsanzug. Als ARD-Moderator Waldemar Hartmann schlichten will, nimmt Völler auch ihn ins Visier. "Du sitzt hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker", sagt Völler, lenkte wenig später aber doch ein: "Entschuldige, die Geschichte mit dem Weizenbier habe ich nicht so gemeint. Alles andere habe ich aber gemeint, wie ich es gesagt habe!" Hartmann selbst schadete das legendäre Interview keinesfalls - eine große Brauerei stattete ihn kurzerhand mit einem Werbevertrag aus.