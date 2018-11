Krise der Werkself : Völler fordert von Bayer-Spielern mehr Einsatz auf dem Platz

Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer Rudi Völler erlebte keinen erbaulichen Sonntagnachmittag in Leipzig. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leverkusen Der Sportgeschäftsführer von Bayer 04 versucht, den öffentlichen Druck von Trainer Heiko Herrlich auf die Mannschaft umzuleiten. Das Heimspiel gegen Stuttgart in knapp zwei Wochen avanciert zum Schlüsselspiel für alle Beteiligten.

Wenn der Erfolg im Fußball ausbleibt, ist oft von „Mechanismen“ die Rede. Gemeint sind geradezu automatisch ablaufende Prozesse, die am Ende einer Krise immer folgendes Ergebnis bringen: Der Trainer muss gehen. Rudi Völler stemmt sich bereits seit Wochen gegen diese Mechanismen, doch die Argumente für eine Weiterbeschäftigung des in der Bundesliga weitgehend erfolglosen Trainers Heiko Herrlich werden dünner.

„Wenn man mit elf punkten nach elf Spieltagen dasteht, ist das natürlich schlecht“, räumte Völler keine 24 Stunden nach dem 0:3 bei RB Leipzig ein. „Viele denken, dass die einfachste Lösung ist, sich vom Trainer zu trennen – aber das finden wir nicht. Wir haben die Kraft, bis Weihnachten noch so zu punkten, dass wir wieder vernünftiger in der Tabelle dastehen.“

INFO Bayer 04 ist auswärts stärker als zuhause Heim Vier Punkte konnte die Werkself in der BayArena einfahren, bei einem Sieg (1:0 gegen Mainz) Auswärts Auf fremden Rasen stehen sieben Zähler in der Bilanz, bei zwei Siegen (6:2 in Bremen, 2:1 in Düsseldorf).

Das ist rein objektiv betrachtet richtig, doch angesichts der jüngsten Auftritte fällt es schwer daran zu glauben, dass die Werkself eine Art Wundergenesung hinlegt und sich ihrer Defizite entledigt. Die Unbeständigkeit der Leistungen ist seit Jahren ein Problem. Doch inzwischen könnten böse Zungen behaupten, dass Bayer 04 endlich seine Konstanz gefunden habe – allerdings auf niedrigem Niveau.

Völlers Optimismus speist sich vor allem aus den starken Spielen vor etwa zwei Wochen in Bremen und drei Tage später in Mönchengladbach, wo jeweils Kantersiege gelangen. Abgesehen von diesen beiden Galavorstellungen bot Bayer 04 aber zu oft in dieser Saison fußballerische Magerkost. Vor allem die Hohe Anzahl an Gegentoren ist frappierend. 24 sind es bereits nach elf Ligaspielen. „Wir stehen nicht gut da in der Tabelle“, ist sich auch der 58-Jährige bewusst.

Im Pokal und in der Europa League sei man zwar auf Kurs, aber der dreizehnte Platz in der Liga sei „total unbefriedigend“. Der „Gegenwind“ von Fans und Medien sei berechtigt. Daher richtet Völler einen klaren Appell an die Spieler, während er Herrlich aus der Schusslinie nimmt: „Jeder einzelne ist jetzt gefordert. Im nächsten Spiel gegen Stuttgart können die Spieler beweisen, dass sie richtige Kerle sind.“ Gemeint ist das Heimspiel am 23. November gegen den VfB (20.30 Uhr), das Völler aber keinesfalls eine Art Endspiel für Herrlich sehen will.

Für die Spieler gelte: „weniger reden, mehr auf dem Platz zeigen. Sie müssen die Leistung bringen, nicht der Trainer.“ Das ist wohl auch an Kevin Volland gerichtet, der nach dem Schlusspfiff in Leipzig harsche Kritik an der Leistung der Mannschaft, der Spielweise und dem Teamgeist übte. „Jeder hat für sich alleine gespielt“, war eine der zentralen Aussagen des Angreifers.

Herrlich gibt sich weiterhin kämpferisch. „Ich fühle mich mutig und habe genug Kraft, der Mannschaft vorzuleben, wie man die richtige Mentalität findet“, betonte er nach der Trainingseinheit am Montag. Auch er ist sich der Bedeutung des Kellerduells gegen Stuttgart bewusst: „Wir stehen in der Pflicht, zu gewinnen“, betont der 46-Jährige.