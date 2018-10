Roxette-Sänger Per Gessle bekommt Bayer-Trikot

Trikot für Per Gessle : Stadionsprecher macht bei Roxette Werbung für Bayer 04

Roxette bei einem Konzert im März 2018. Foto: dpa, adb mb kde

Düsseldorf Roxette-Gründer Per Gessle ist Fußballfan. Bayer-04-Stadionsprecher Tobias Ufer ist Roxette-Fan. Also brachte er dem Musiker ein Trikot seines Vereins zum Konzert in Köln mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bayer 04 Leverkusens Stadionsprecher Tobias Ufer hat neben Fußball eine weitere Leidenschaft: Er ist glühender Roxette-Fan. Seit 30 Jahren reist er zu Konzerten des Pop-Duos. Vor einigen Jahren hat er Per Gessle und Marie Fredriksson sogar zum Interview getroffen. Der Kontakt zum Management blieb und so nutzte Ufer am Dienstagabend die Chance, Gessle bei seinem Konzert in Köln persönlich zu treffen, sagt er.

Und weil Ufer seine Liebe für seinen Fußballklub gerne teilt, brachte er dem Star als Geschenk ein Bayer-Trikot mit. Ufer postete das Foto von der Übergabe bei Twitter. Das Trikot trägt die Nummer 18 und den Namen des Roxette-Gründers. „Er hat es sogar tatsächlich mitgenommen und seinen Bandkollegen gezeigt“, sagte Ufer. Vielleicht überträgt das Trikot ja Ufers Leidenschaft für die Leverkusener und Bayer hat demnächst einen prominenten Fan mehr.

(rent)