RB Leipzig im Gegnercheck Openda und Simons sind Volltreffer

Die Mannschaft Leipzigs Rekordtorschütze Timo Werner hat den Klub nach einem enttäuschdenen Halbjahr erneut Richtung England verlassen und sich per Leihe Tottenham Hotspur angeschlossen. Emil Forsberg hat sich ebenfalls verabschiedet. Der Schwede wechselte nach neun Jahren bei den Sachsen im Winter in die Major League Soccer und spielt künftig für die New York Red Bulls. Neu dabei ist Eljif Elmas. Der nordmazedonische Nationalspieler ist 24 Jahre alt, kostete RB 24 Millionen Euro und kommt vom italienischen Meister SSC Neapel. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann soll den Abgang von Forsberg abfedern. Kapitän Willi Orban fehlt derweil bereits fast die gesamte Hinrunde und muss nach seinem Außenbandriss weiter pausieren. Mittelfeldmann Amadou Haidara läuft derzeit für Mali beim Afrika-Cup auf, Spielgestalter Dani Olmo ist nach längerer Verletzungspause wieder einsatzfähig – ob schon für 90 Minuten, ist derweil fraglich.