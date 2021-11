RB Leipzig im Gegnercheck : Nkunku ist Leipzigs wichtigster Angreifer

Leverkusen Am Sonntag (17.30 Uhr) ist Bayer Leverkusen bei RB Leipzig zu Gast. Die Sachsen müssen gegen den Werksklub auf mehrere infizierte Spieler sowie Chefcoach Jesse Marsch verzichten. Top-Torjäger Christopher Nkunku ist immerhin dabei.

Die Form Durch den Kantersieg in der Königsklasse am Mittwoch beim FC Brügge (5:0) haben die Sachsen zumindest ihre Chancen auf das Erreichen der Zwischenrunde in der Europa League gewahrt. In der Liga hinkt Leipzig bislang den eigenen Ansprüchen hinterher und unterliegt noch großen Formschwankungen. Bestes Beispiel dafür ist der jüngste Heimsieg gegen Borussia Dortmund (2:1), dem die Mannschaft ein 0:2 bei der TSG Hoffenheim hat folgen lassen. Der französische Offensivspieler Christopher Nkunku ist bislang einer der beständigsten RB-Profis: Seine Bilanz mit 13 Toren und elf Vorlagen in 19 Einsätzen spricht Bände. Noch nicht richtig angekommen in Leipzig ist indes Stürmer Silva (erst zwei Liga-Tore).