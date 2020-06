Premier League : Saison-Aus für Bernd Leno nach Knieverletzung

Köln Der deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno muss nach einer Verletzung die Saison beenden. Der Ex-Leverkusener, der beim FC Arsenal in England spielt, hatte sich in einem Ligaspiel das Knie verdreht. Wie schwer die Verletzung ist.

Für den deutschen Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno vom FC Arsenal ist die Saison in der englischen Premier League wohl gelaufen, allerdings ist der 28-Jährige von der befürchtet schweren Verletzung verschont geblieben. Wie die Gunners am Dienstagabend mitteilten, hat sich Leno im Ligaspiel bei Brighton & Hove Albion am Samstag eine mittelschwere Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. In vier bis sechs Wochen soll der Ex-Leverkusener wieder ins volle Training einsteigen.