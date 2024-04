Beim Platzsturm zur Meisterfeier Bayer-Fans halten sich an die Bitte von Xabi Alonso

So war es nicht sonderlich überraschend, dass auch die Bayer-Fans beim Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte in Leverkusens am Sonntagabend das Spielfeld in der BayArena stürmten – und das gleich zweimal und verfrüht. Bereits in der 82. Minute brachen die ersten Dämme und tausende rot-schwarze Anhänger betraten beim 4:0 von Florian Wirtz das Feld, das Gleiche passierte dann noch einmal beim fünften Treffer in Minute 89. Diesmal waren es sogar ein paar tausend Fans mehr, die ihre Euphorie über den Gewinn der Meisterschale nicht mehr zurückhalten konnten und damit sogar einen früheren Abpfiff von Schiedsrichter Harm Osmers herbeiführten.