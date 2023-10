Platz eins verteidigt Leverkusen bleibt nach Sieg gegen Freiburg an der Spitze

Der FC Bayern hatte eindrucksvoll vorgelegt. Das 8:0 gegen Darmstadt am Samstag brachte den Dauermeister an die Tabellenspitze, es wirkte wie eine Machtdemonstration mit freundlichen Grüßen ins Rheinland. Die hatte allerdings nur vorübergehenden Charakter, denn durch das 2:1 (1:0) gegen den SC Freiburg hat Bayer Leverkusen auch nach dem 9. Spieltag die Nase vorn. Es war der achte Ligasieg für das Team von Xabi Alonso. Nur beim 2:2 in München hat die Werkself bislang Punkte liegen lassen, ansonsten pflügt sie sich durch die Saison wie eine exzellent gewartete Maschine.