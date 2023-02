TSG Hoffenheim im Gegnercheck Matarazzo soll die TSG wieder nach oben führen

Die Mannschaft Pellegrino Matarazzo hat erst vor wenigen Tagen den Job als Trainer bei der TSG Hoffenheim vom erfolglosen André Breitenreiter übernommen. Bereits zwischen 2017 und 2019 arbeitete der 45-Jährige im Kraichgau – zunächst in der Jugend und später als Co-Trainer. Bis Oktober war Matarazzo beim VfB Stuttgart beschäftigt. Was den Kader betrifft, hat sich Hoffenheim im Winter mit Kaspar Dolberg (OGC Nizza/Leihe) sowie den bundesligaerfahrenen Thomas Delaney (FC Sevilla/Leihe) und John Anthony Brooks (Benfica Lissabon/300.000 Euro) verstärkt. Verlassen hat den Klub indes Georginio Rutter. Der Mittelstürmer ist für rund 30 Millionen Euro zu Leeds United gewechselt. Abwehrchef Kevin Vogt ist nach Oberschenkelproblemen zurück im Training. Ob er gegen Leverkusen wieder in der Startelf stehen kann, ist aber fraglich.