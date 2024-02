“Hervorragender Botschafter“ Paulo Sergio erhält Legendenstatus bei Bayer 04

Er spielte unter anderem für Bayer 04 und für den FC Bayern – und so war es keine große Überraschung, dass Paulo Sergio am vergangenen Samstag beim Gipfeltreffen beider Teams in der BayArena war. „Es macht dieses Jahr richtig Spaß, der Mannschaft beim Fußballspielen zuzuschauen. Das finde ich super“, sagte er vor dem 3:0 der Werkself gegen den Rekordmeister im Interview mit Klubmedien. Welches Team er meinte, erklärte sich dabei von selbst: das von Trainer Xabi Alonso. „Leverkusen kennt man in Brasilien natürlich schon seit langer Zeit. Ich denke, momentan freut man sich sehr, dass Leverkusen in der Tabelle ganz oben steht und so einen schönen Fußball zeigt.“