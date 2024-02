Patzer von Zentner Leverkusen hält sich gegen Mainz schadlos

So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit, mit dem die Gäste gut leben konnten. Der Unterhaltungsfaktor blieb auch nach dem Wiederanpfiff hoch, auf beiden Seiten fehlte aber vorerst ein bisschen, um den entscheidenden Treffer zu setzen – wie bei Jae Sung Lee, der sein Team nach einem Patzer von Edmond Tapsoba nicht in Führung bringen konnte (55.). Nach und nach fand der Tabellenführer seine Linie und übte phasenweise die in dieser Saison schon so häufig zelebrierte Kontrolle über den Gegner aus, aber weder ein Kopfball von Amine Adli (62.), noch Florian Wirtz nach einem Solo (63.), markierten die ersehnte Führung. So war es Robert Andrich, der mit seinem Distanzschuss zum 2:1 die Weichen auf Sieg stellte (68.). Bitter für Zentner: Ihm flutschte der durchaus haltbare Versuch aus der Ferne zwischen seinen Handschuhen hindurch ins eigene Tor.