Ohne Xabi Alonso Bayer 04 demontiert auch Eintracht Frankfurt

Der neue Deutsche Meister aus dem Rheinland musste drei Spieltage vor dem Ende der Saison auf seine beiden besten Scorer verzichten. Sowohl Florian Wirtz als auch Alejandro Grimaldo standen leicht angeschlagen jeweils nicht im Kader. Beim Rückspiel am Donnerstag im Halbfinale der Europa League gegen die AS Rom dürften beide indes wieder dabei sein. Vor diesem entscheidenden Spiel ließ Alonso viel rotieren. So standen im Vergleich zum 2:0-Hinspielsieg bei den Italienern nur Edmond Tapsoba, Robert Andrich und Granit Xhaka erneut in der Startelf.