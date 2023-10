23-Millionen-Euro-Zugang Nathan Tella will sich bei Bayer beweisen

Eine feste Rolle im Team spielt der Offensivmann allerdings noch nicht. Beim 5:1 gegen Darmstadt wurde er eingewechselt, beim 4:1 gegen Heidenheim kam er ebenfalls in der Schlussphase rein. Das 4:0 gegen Häcken in der Europa League erlebte er indes als Teil der Startelf. Er brauche noch etwas Zeit, um sich an die Spielidee von Trainer Xabi Alonso zu gewöhnen, aber auch an das Umfeld, die Mitspieler, die Liga, das Leben in seiner neuen sportlichen Heimat.