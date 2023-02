Mainz 05 im Gegnercheck Auf dem Weg zum Klassenerhalt

Die Form Abgesehen von den Niederlagen gegen die Top-Teams Dortmund und Union Berlin (je 1:2) sowie der Pokalpleite gegen München (0:4) ist Mainz gut ins neue Jahr gestartet – und hat in den Partien gegen Stuttgart (1:1), Bochum (5:2) und Augsburg (3:1) sieben Zähler gesammelt. Vor allem der Erfolg gegen den FCA hat Mainz etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.



Darauf muss Bayer 04 achten Coach Svensson hat in den vorangegangenen Partien eine neue Dreierkette in der Abwehr etabliert – und das mit Erfolg. Im Spiel nach vorne ist der Mainzer Top-Scorer Karim Onisiwo derzeit in starker Verfassung. Im Spiel gegen Bochum gelang dem Österreicher vor einigen Wochen ein Hattrick.