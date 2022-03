Vor Spiel in Bergamo : Hradecky sieht Bayer als „leichten Außenseiter“

Vor Spiel in Bergamo

Trifft mit Bayer 04 in der Europa League auf Atalanta Bergamo: Schlussmann Lukas Hradecky. Foto: AP/Andreas Schaad

Bergamo Am Donnerstag tritt Bayer 04 Leverkusen zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo an. Der gegenseitige Respekt vor dem Duell ist groß.

Das 1:1 der Leverkusener zuletzt in München hat sich Gian Piero Gasperini ganz genau angesehen. Solide, schnell und zäh sei die Werkself, erklärte der Trainer von Atalanta Bergamo vor dem Abschlusstraining am Mittwoch im Gewiss Stadium. „Ich habe ein Team voller junger Spieler beobachtet, einige davon mit großem Talent. Uns erwartet eine harte Nuss.“ Am Donnerstag (21 Uhr/RTL) empfangen er und sein Team den Werksklub zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa League.