Nächster Rekord : Leverkusens Wirtz jüngster Spieler mit zehn Bundesliga-Toren

Leverkusen Florian Wirtz hat am Samstag den nächsten Bundesliga-Rekord eingestellt und Lukas Podolski abgelöst. Der Profi von Bayer Leverkusen ist nun der Jüngste, der zehn Treffer in der höchsten Spielklasse erzielte.

Die jüngsten Bundesliga-Spieler mit zehn Toren:

1. Florian Wirtz/Bayer Leverkusen, am 25. September 2021, 18 Jahre, 145 Tage.

2. Lukas Podolski/1.FC Köln, am 22. Mai 2004 - 18 Jahre, 353 Tage.

3. Olaf Thon/Schalke 04, am 10. Mai 1985 - 19 Jahre, 9 Tage.

4. Jadon Sancho/Borussia Dortmund, am 13. April 2019, 19 Jahre, 19 Tage.

5. Horst Köppel/VfB Stuttgart, am 19. August 1967, 19 Jahre, 94 Tage.

6. Kai Harvertz/Bayer Leverkusen, am 28. Oktober 2018, 19 Jahre, 139 Tage.

7. Mario Götze/Borussia Dortmund, am 5. November 2011, 19 Jahre, 155 Tage.

8. Julian Draxler/Schalke 04, am 9. März 2013, 19 Jahre, 170 Tage.

8. Max Meyer/Schalke 04, am 7. März 2015, 19 Jahre 170 Tage.

10. Ditmar Jakobs/Rot-Weiß Oberhausen, am 7. April 1973, 19 Jahre, 222 Tage.

11. Walter Bechtold/Eintracht Frankfurt, am 18. März 1967, 19 Jahre, 236 Tage.

12. Timo Werner/VfB Stuttgart, am 1. November 2015, 19 Jahre, 240 Tage.