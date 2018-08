Leverkusen verlängert Vertrag mit Angreifer Pohjanpalo

Leverkusen Bayer Leverkusen baut auf Joel Pohjanpalo. Der Verein hat den Finnen langfristig gebunden.

Bayer Leverkusen plant in der Fußball-Bundesliga langfristig mit Angreifer Joel Pohjanpalo. Am Mittwoch hat der Werksclub den ursprünglich bis 2019 gültigen Vertrag mit dem 23 Jahre alten Finnen vorzeitig bis Juni 2022 verlängert. Das teilte der Verein mit. In den kommenden Monaten steht Pohjanpalo dem Team von Cheftrainer Heiko Herrlich allerdings nicht zur Verfügung. Wegen einer Durchblutungsstörung im rechten Sprungbein ist er zunächst auf Unterarmgehstützen angewiesen, ehe die aktive Rehabilitationsphase beginnen soll.