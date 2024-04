Leverkusen ist Deutscher Meister Das Ende der Ära „Vizekusen“

Trainer Xabi Alonso ist gelungen, was seinen Vorgängern Christoph Daum und Klaus Toppmöller verwehrt blieb: Die Schale kommt nach Leverkusen. Zwar erst am letzten Spieltag, so will es das Regelwerk der DFL, aber die paar Wochen machen angesichts der jahrzehntelangen Warte- und Sehnsuchtszeit wohl niemandem mehr etwas aus.