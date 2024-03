Last-Minute-Leverkusen Bayer dreht Partie gegen Hoffenheim kurz vor Schluss

Als der Name Xabi Alonsos kurz vor dem Anpfiff der Partie gegen Hoffenheim verlesen wurde, wurde es laut wie selten in der BayArena. Mit tosendem Applaus und Sprechchören huldigten die Leverkusener Fans dem Chefcoach der Werkself. Einige hielten zudem Plakate in die Luft, auf dem sie dem Spanier dankten.