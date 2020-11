Knie in den Rücken gerammt : Leverkusener Palacios bei Länderspiel schwer verletzt

Buenos Aires Bayer Leverkusens Ezequiel Palacios droht nach einem brutalen Foul eine lange Pause. Im Länderspiel zwischen Argentinien und Paraguay sprang ihm ein Gegner mit dem Knie in den Rücken. Die Szene im Video.

Für positive Schlagzeilen sorgte hingegen Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart . Der 22-Jährige traf per Kopf nach einer Ecke (42.) zum Ausgleich und sicherte Argentinien gegen die ebenfalls weiterhin ungeschlagenen Albirrojas zumindest einen Punkt. Angel Romero hatte die in der Anfangsphase dominierenden Gäste per Foulelfmeter (22.) in Führung gebracht.

Gonzalez knüpfte in seinem dritten Länderspiel an seine letzten beiden Liga-Auftritte für die Schwaben an, in denen er bei den Remis auf Schalke und gegen Frankfurt, seinem ersten Saisonspiel über 90 Minuten, ebenfalls traf. Fast hätte es für die Argentinier noch zum Sieg gereicht - doch das verhinderte ausgerechnet der VfB-Stürmer selbst. Das vermeintliche Siegtor durch Superstar Lionel Messi wurde nämlich wegen eines Foulspiels von Gonzalez 27 Sekunden zuvor noch in eigener Hälfte nach Videobeweis aberkannt.