Meinung: Das Ende der Dauerschleife

Meinung Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat sich von Trainer Heiko Herrlich getrennt. Sportlich ist die Entscheidung nachvollziehbar. Die Art der Entlassung hinterlässt allerdings einen faden Beigeschmack. Ein Kommentar.

Sportlich gesehen ist der Wechsel auf Bayers Trainerbank nachvollziehbar. Die Argumente der Verantwortlichen um Simon Rolfes, Rudi Völler und Fernando Carro sind nicht aus der Luft gegriffen. Vielleicht ist der Schnitt zur Winterpause der richtige Schritt, um eine bislang schwierige Saison doch noch auf dem ersehnten Champions-League-Platz zu beenden. Möglich, dass Peter Bosz in Zukunft genau den Zauberfußball in der BayArena zelebrieren lässt, den die Chefetage sehen will. Spielerisch hat das hochveranlagte Team in der Hinrunde zu selten überzeugt. Das ist Heiko Herrlich anzukreiden und dieser Kritik hat er sich stets gestellt. Er wusste um die berüchtigten „Mechanismen“ des professionellen Profi-Fußballs.