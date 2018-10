Karim Bellarabi ist ein Startelfkandidat gegen AEK Larnaka

Einsatz in der Europa League wahrscheinlich : Bellarabi ist bereit für Larnaka

Karim Bellarabi, der in der Bundesliga noch ein Spiel seiner Sperre absitzen muss, könnte gegen AEK Larnaka in der Europa League am Donnerstag auflaufen. Foto: imago/Hartenfelser/Peter Hartenfelser

Leverkusen In der Bundesliga ist Karim Bellarabi seit seiner Sperre für sein Foul an Rafinha zum Zuschauen verdammt. In der Europa League will der 28-Jährige dafür umso mehr „Vollgas geben“.

Wie viel in vier Bundesligaspielen passieren kann, hat Karim Bellarabi in den vergangenen gut zwei Wochen gelernt. Seit seinem unrühmlichen Foul gegen Rafinha bei der 1:3-Niederlage in München ist der Flügelspieler gesperrt und erlebte seitdem das hart erkämpfte 1:0 gegen Mainz, das holprige 2:1 in Düsseldorf und das spektakuläre 2:4 gegen Dortmund in der Zuschauerrolle.

Nun steht seine Rückkehr auf den Rasen bevor. „Karim trainiert gut und gibt Gas. Er ist absolut eine Option“, sagt Trainer Heiko Herrlich, der im Vorfeld des zweiten Gruppenspiels gegen AEK Larnaka (Donnerstag, 18.55 Uhr) Rotation ankündigt, sich aber freilich nicht in die Karten schauen lassen will. Beim 3:2-Sieg in Rasgrad zum Auftakt der Europa League war Bellarabi noch ohne Einsatz im Kader. Nun wird Herrlich wohl auf die Dienste des 28-Jährigen zurückgreifen, wenn er seinen Stammspielern eine Ruhepause vor dem eminent wichtigen Ligaspiel in Freiburg am Sonntag (13.30 Uhr) gönnen möchte. „Wir werden ein bisschen rotieren“, kündigt Herrlich an. Der Bayer-Coach rechnet auch mit einem Einsatz des leicht angeschlagenen Verteidigers Mitchell Weiser.

„Für jeden Spieler ist es wichtig, zu spielen. Ich gebe mein Bestes im Training und der Trainer wird dann entscheiden, wer spielt“, sagt Bellarabi. Ein zweiter Sieg in Gruppe A hätte wohl vorentscheidenden Charakter für die Werkself, die damit einen großen Schritt Richtung Gruppensieg machen könnte. „Wir wollen natürlich nochmal drei Punkte holen. Dann hätten wir eine super Ausgangslage, um in die nächste Runde zu kommen“, betont der gebürtige Berliner und kündigt an: „Wir freuen uns, dass wir international dabei sind und wollen das Beste herausholen.“ Er jedenfalls sei zu „100 Prozent“ auf das Spiel gegen Larnaka fokussiert. „Wir müssen positiv bleiben und nach vorne schauen“, fügt er mit Blick auf das 2:4 gegen Dortmund hinzu.

Herrlich erwartet Larnaka als durchaus spielstarken Gegner. Trainer Andoni Iraola hat in der Mannschaft viele seiner Landsmänner um sich versammelt. Insgesamt stehen zehn Spanier im Kader, davon sechs bis sieben in der ersten Elf. Die großen Namen sind freilich nicht dabei, aber es gebe keinen Grund, den zyprischen Erstligisten zu unterschätzen, wie der 46-Jährige betont: „Sie haben gute Einzelspieler, pressen ab und zu und wollen auch Fußballspielen. Wir werden versuchen, dass sie ihr Spiel nicht aufziehen können.“ Ihm ist aber auch klar, dass seine Mannschaft glasklarer Favorit ist. Trotzdem bleibt er diplomatisch: „Ich denke schon, dass wir eine gute Möglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen.“