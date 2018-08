Isaac Kiese Thelin ist Leverkusens neuer Mittelstürmer

Leverkusen Tagelang hielten sich die Gerüchte, nun ist es offiziell: Der schwedische Nationalstürmer wechselt auf Leihbasis nach Leverkusen. Er erbt die prestigeträchtige Rückennummer 11 von Vereinsikone Stefan Kießling.

Kiese Thelin tritt indes ein schwieriges Erbe an. Nicht jeder Fan dürfte erfreut sein, dass er nur wenige Monate nach dem Karriereende von Vereinslegende Stefan Kießling gleich dessen Rückennummer 11 erhält. Er selbst empfindet das nicht als Ballast, sondern als Motivation. „Natürlich kenne ich Stefan Kießling. Er ist eine Stürmerlegende“, betont Kiese Thelin. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich seine Nummer tragen darf. Ich hoffe, dass ich diesem Trikot gerecht werden kann.“ Seinen neuen Arbeitgeber schätzt er ebenfalls – und auch dessen Ambitionen. „Leverkusen ist ständiger Gast im Europapokal und hat ehrgeizige Ziele. Um die zu erreichen, will ich meinen Beitrag leisten“, sagt der Schwede.

Der in Örebro geborene Offensivakteur bestritt für Schweden bislang 24 Länderspiele (zwei Tore) und kam bei der Weltmeisterschaft in Russland in diesem Sommer zu vier Kurzeinsätzen in den drei Gruppenspielen sowie dem Achtelfinale gegen die Schweiz. Kiese Thelin spielte in Schweden auf Vereinsebene für Karslund, IFK Norrköping und Malmö FF, ehe er 2015 nach Frankreich zu Girondins Bordeaux wechselte. Danach führte ihn sein Weg zum RSC Anderlecht.