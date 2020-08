Bayers Gegner Inter Mailand im Check : Wenn Contes Team trifft, wird’s schwierig

Leverkusen Romelu Lukaku ist der torgefährlichste Angreifer beim italienischen Vizemeister. Insgesamt ist der Kader des Teams von Trainer Antonio Conte mit vielen erfahrenen Spielern besetzt.

Die Mannschaft Spitzenteam oder europäischer Durchschnitt: Für Inter Mailand geht es gegen Bayer Leverkusen auch darum, den eigenen Standort zu bestimmen. Nach Einkäufen im dreistelligen Millionenbereich im vergangenen Sommer wurde Inter in der Liga nur Zweiter, scheiterte im italienischen Pokal und der Champions League. Die Europa League ist jetzt die letzte Chance auf einen Titel. Mit dem belgischen Sturmtank Romelu Lukaku, dem argentinischen Angreifer Lautaro Martinez und Verteidiger Stefan de Vrij verfügten die Lombarden über Spieler von zweifelloser Spitzenklasse, dazu kommen weitere international erfahrene Kräfte wie Spielmacher Christian Eriksen oder Dribbler Alexis Sanchez und Talente wie der erst 21 Jahre alte Defensivspieler Alessandro Bastoni. Für die finanziellen Möglichkeiten sorgt seit 2016 der chinesische Haushaltsgerätehersteller Suning, der Mehrheitseigentürmer ist und endlich einen Titel feiern möchte.

Die Form Inter kam gut aus der Corona-Pause: In den vergangenen 13 Partien gab es in der Liga nur eine Niederlage beim 1:2 gegen Bologna. Gegner von Bayer 04 wurde Mailand durch ein 2:0 gegen den spanischen Mittelklasse-Klub FC Getafe, wo erneut der beste Torschütze Lukaku traf (23 Tore). Trainer Antonio Conte schickt sein Team häufig mit einer Dreierkette in der Abwehr aufs Feld, vorne stürmen Lukaku und der wendigere Martinez.