Historischer Erfolg Bayer krönt sich mit fulminantem Sieg zum Deutschen Meister

In diesem Moment hätte wohl ein Düsenjet neben der BayArena starten können und es wäre zumindest akustisch niemandem aufgefallen. Auf den Rängen wurden allmählich die mitgebrachten Meisterschalen gezückt, Partystimmung herrschte ohnehin schon seit dem frühen Nachmittag rund um das Stadion. Schwierig zu sagen, wie viele Fans der Werkself genau beim Spalier für den Mannschaftsbus entlang der Bismarckstraße versammelt waren. Auf jeden Fall waren es mehrere tausend, einige von ihnen ausgerüstet mit allem, was an so einem Tag dazugehört: Bier, Bengalos und beste Laune. Schilder an Bushaltestellen Richtung Stadion wurden kurzerhand mit „Xabi-Alonso-Allee“ überklebt, mit Schablonen auf den Boden gesprühte Schriftzüge waren überall in der Innenstadt zu sehen: „Wir. Für unseren Traum.“ Dazu das Wappen von Bayer 04 mit den beiden Löwen.