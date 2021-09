Top-Talent von Bayer 04 : Seoane hat Adli von der Werkself überzeugt

Wechselte in diesem Sommer aus der zweiten französischen Liga unters Bayer-Kreuz: Top-Talent Amine Adli. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Bayer Leverkusens Sommerzugang Amine Adli hat bei seiner Vorstellung von Trainer Gerardo Seoane, dem Werksklub und seinen neuen Mitspielern geschwärmt. Der 21-Jährige will in der Bundesliga den nächsten Schritt seiner Entwicklung machen.

Beinahe wäre Amine Adli ein traumhafter Einstand gelungen. In der Schlussphase des Spiels beim FC Augsburg bekam der gerade eingewechselte Zugang einen schönen Pass von Florian Wirtz. Der 21-Jährige fackelte nicht lange, trieb den Ball Richtung Tor, zog ab und scheiterte an Rafal Gikiewicz und dem rechten Pfosten – eine Szene, die Adli auch ein paar Tage später bei seiner Vorstellung in Leverkusen noch beschäftigt.

Lesen Sie auch Nicht alle Baustellen geschlossen : So haben sich die Bundesligisten auf dem Transfermarkt geschlagen

„Ich bin am Freitag angekommen, sofort ins Trainings eingestiegen und als ich gefragt wurde, ob ich spielen will, habe ich natürlich sofort ja gesagt“, berichtet der Zugang vom französischen Zweitligisten FC Toulouse. „Ich bin froh, dass mir ein paar Minuten ermöglicht wurden. Es ist schade, dass der Ball gehalten wurde, aber ich hoffe sehr, dass ich bald neue Gelegenheiten haben werde, mein erstes Tor für Leverkusen zu schießen.“

Dass Adlis erster Torschuss beinahe auch zu einem Treffer für die Werkself wurde, liegt auch an Trainer Gerardo Seoane. Er war es, der Adli davon überzeugte, nicht zu Bayern München, sondern zum Werksklub zu wechseln. Auch andere Top-Teams waren interessiert an dem Offensivspieler, doch Leverkusen hatte die besseren Argumente.

Lesen Sie auch Bayer-Trio verpasst Topspiel : Seoane hadert mit Länderspielterminen

„Das hat hauptsächlich mit dem Trainer zu tun. Wir hatten eine lange Diskussion, in der er mir erklärt hat, welche Ziele er verfolgt und welche Rolle er den jungen Spielern in der Mannschaft geben möchte. Das waren viele positive Aspekte, die mich davon überzeugt haben, dass ich hier im richtigen Verein bin“, betont Adli, der Bayers Verantwortlichen kolportierte 7,5 Millionen Euro Ablöse wert war. Dass die Rheinländer die namhafte Konkurrenz im In- und Ausland ausstechen konnten, lässt sich in einem einfachen Wort zusammenfassen: Perspektive.

„Es ging tatsächlich bis zum letzten Moment“, schildert Adli die Verhandlungen. „Wir haben uns die Vorhaben der verschiedenen Trainer angehört.“ Vor allem das Projekt bei Bayer habe sein Interesse geweckt. „Ich habe in der Familie und mit Vertrauten darüber gesprochen, was die richtige Wahl ist, und wir haben uns für Leverkusen entschieden. Dann ging es sehr schnell.“ Eine kleine Rolle hat dabei auch der Werdegang seines Landsmanns Moussa Diaby gespielt, der sich im Sommer 2019 der Werkself anschloss, Zeit bekam, sich steigerte und dann zum Stamm- und nun auch Nationalspieler avanciert ist. „Das hat nicht den Hauptausschlag gegeben, aber ich habe gesehen, welche Erfolge und Möglichkeiten Moussa Diaby hier hat. Es ist schön, dass auch ein anderer Franzose in der Mannschaft ist. Das erleichtert den Anfang sehr“, sagt Adli.

Der Sprung aus der zweiten Liga seines Heimatlandes zu einem Champions-League-Aspiranten in der Bundesliga ist freilich groß – vielleicht nicht unbedingt geografisch, wohl aber sportlich. Den variabel einsetzbaren Angreifer, der im französischen Unterhaus zum Spieler der Vorsaison gekürt wurde, ficht das aber nicht an. „Ich mache mir keine Sorgen. Ich freue mich sehr, dass ich mich jetzt auf diesem höheren Niveau messen kann.“