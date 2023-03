Rückschlag für Torjäger Bayer fliegt ohne Patrik Schick nach Budapest

Auf den ersten Blick ist die Ausgangslage klar. Bayer Leverkusen hat das Hinspiel gegen Ferencváros Budapest 2:0 gewonnen und steht mit einem Bein im Viertelfinale der Europa League. Allerdings muss die Werkself an diesem Donnerstag (21 Uhr/Dazn) das Rückspiel in der Hauptstadt Ungarns bestreiten – und es werden weit über 50.000 Zuschauer in der Puskás Aréna erwartet, in der am 31. Mai auch das Endspiel ausgetragen wird. Die frenetischen Fans werden das Stadion zweifellos in einen Hexenkessel verwandeln und ihren Teil dazu beitragen, dass der komfortable Vorsprung des Bundesligisten zur Makulatur wird.