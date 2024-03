Bundesliga Leverkusen gewinnt ohne Glanz in Köln

Der Tabellenführer nach einer Viertelstunde in Überzahl bei einem Abstiegskandidaten – das klingt nach einer klaren Sache. War es aber nicht, denn die Mannschaft von Trainer Timo Schultz warf sich in jeden Ball, bisweilen an der Grenze der Legalität. Nachdem Florian Wirtz in Strafraumnähe an Eric Martel vorbeizog, räumte der Kölner den Leverkusener regelrecht ab (31.). Dafür gab es die Gelbe Karte und eine mittelschwere Rudelbildung, die sich aber schnell verflüchtigte.