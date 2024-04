Fortuna Düsseldorf im Check Christos Tzolis ist der Hoffnungsträger

Die Form Vier Siege aus den vergangenen fünf Zweitliga-Spielen, zudem der Sprung am Hamburger SV vorbei auf den Relegationsplatz drei – diese Bilanz kann sich durchaus sehen lassen. Nach einem durchwachsenen Start ins neue Jahr mit leistungsmäßig guten, aber ergebnismäßig enttäuschenden Auftritten hat sich die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune längst gefangen und einen Lauf gestartet. Ein Grund dafür ist die Abkehr vom bedingungslosen Offensivfußball und einer ersten Pressinglinie, die sich tief in der gegnerischen Hälfte befindet. Stattdessen haben die Düsseldorfer den Spaß am Verteidigen entdeckt, in den Spielen gegen den HSV (2:0) und in Osnabrück (4:0) keinen Schuss auf das eigene Tor zugelassen und in der Offensive meist von ihrem Ausnahmespieler Christos Tzolis profitiert.