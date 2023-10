Duell der Europa-League-Teilnehmer Glanzvolles Bayer 04 trifft auf siegreichen SC Freiburg

Wenn die Partie von Bayer Leverkusen gegen Qarabag Agdam eines gezeigt hat, dann, dass der Kader der Werkself in der aktuellen Form für die Gruppenphase der Europa League überqualifiziert ist. Mit 5:1 (3:1) fegten die in dieser Saison noch unbesiegten Rheinländer über den Meister aus Aserbaidschan hinweg. „Es ist so, wie es ist“, sagte Simon Rolfes angesprochen auf die verpasste Qualifikation für die Königsklasse in der Vorsaison. Der Sportgeschäftsführer betonte: „Wir spielen jetzt in diesem Wettbewerb und da versuchen wir, alles rauszuhauen, was geht.“