Vorwürfe gegen Jonas Boldt: Bayer bestreitet angebliches Schein-Angebot für Polens Torwart Fabianski

Leverkusen Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler hat einem Bericht des „Spiegels“ widersprochen. Demnach soll Bayer den Beratern von Torhüter Lukasz Fabianski durch ein Schein-Angebot zu einer Provision verholfen haben.

Sportdirektor Jonas Boldt, der Bayer am Saisonende verlassen wird, äußerte sich zur Darstellung, eine von den Beratern vorformulierte Mail an den Klub von Fabianski geschickt zu haben: "Ich verantworte grundsätzlich selbst, was ich in schriftlicher Form versende. In diesem Fall ist es so, dass ich die Mail tatsächlich habe vorformulieren lassen und nach eingehender Prüfung auch annähernd unverändert zurückschickte. Aus einem einzigen Grund: Weil sie inhaltlich zu 100 Prozent im Sinne unseres Klubs war."